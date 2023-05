Entwickelt in Zusammenarbeit mit Dermatologen

Als ein führender Anbieter in der Gesundheitstechnologie hat Philips in Zusammenarbeit mit Dermatologen Lumea IPL entwickelt – zur einfachen und effektiven Verwendung zu Hause. Dank der Technologie aus professionellen Schönheitssalons bietet Lumea IPL eine sanfte Behandlung, selbst in empfindlichen Bereichen.