Eingestellt
CAM150BU/00
Einzigartige Momente aufnehmen und weitergeben – leicht gemacht
Der robuste und wasserdichte ESee Camcorder CAM150 ist hervorragend geeignet für die Verwendung im Innen- und Außenbereich – sogar im Wasser und bei Schnee. Dank verbessertem Verwacklungsschutz nimmt der Camcorder äußert scharfe Bilder auf, während mit der Dual-Format-Aufnahme sowohl HD- als auch E-Mail-fähige Formate aufgenommen werden können, sodass Sie jederzeit Ihre Inhalte ganz einfach mit anderen teilen können.
Dank der integrierten Windows-Software können Sie Ihre Videos ganz leicht auf Websites wie beispielsweise YouTube, Facebook, Twitter und Vimeo hochladen. Mac-Benutzer können Ihre Videos ganz einfach mit iMovie von iLife organisieren, bearbeiten und weitergeben. Aufgrund einer erweiterten Komprimierungstechnik kann das vom Philips Camcorder verwendete HD-Videoformat (H.264) ohne Einbußen bei der Videoqualität kleinere Dateien als herkömmliche Camcorder, Digitalkameras oder Mobiltelefone erstellen, sodass diese schneller weitergegeben werden können. Diese Dateien lassen sich auch mit anderen Programmen wie iPhoto und Windows Movie Maker bearbeiten.
1.0
von 5
1
Bewertung
Mattijs
18/01/2015
Nederland
Slecht beeld kwaliteit, hoezo HD.
Drama product beeld slechter dan gemiddelde telefoon, grote teleurstelling. In de kast gelegd en nooit meer gebruikt. Philips onwaardig.
Diese Bewertung wurde für CAM150BU HD-camcorder verfasst
Diese Bewertung wurde für CAM150BU HD-camcorder verfasst