Schnellere Installation, schnelleres Surfen

Schließen Sie den CAW7740N an Ihr Modem an, und nach 2 Mausklicks können Sie auf das Internet zugreifen. Übertragen Sie mehrere Video-Streams in hoher Qualität gleichzeitig auf andere kabellose Geräte. Sie sind für die Zukunft gerüstet und können Ihre derzeitigen Geräte verwenden.