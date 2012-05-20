Eingestellt
Perfekter Sitz
Diese flexible weiche Hülle bietet Rundumschutz sowie Griffsicherheit und perfekten Sitz für Ihr iPad. Dank des durchsichtigen ShockStop-Materials werden Stöße absorbiert, und Ihr Gerät wird abgefedert, während Sie Zugriff auf alle Funktionen und Anschlüsse haben.
für iPad 2
Diese Hülle besteht aus einem thermoplastischem Polyurethanelastomer, das aufgrund seiner hervorragenden Eigenschaften zugleich Griffsicherheit und Stoßschutz bietet.
Das Material dieser Hülle bietet Rundum-Schutz für Rück- und Vorderseite Ihres Geräts. Außerdem sind auch die Ecken und der Bildschirmrand geschützt.
Genießen Sie volle iPad-Funktionalität und perfekten Schutz in der Hülle mit Öffnungen für den Ein-/Ausschalter, Sleep-Schalter, die Docking-Station und die Lautsprecher.