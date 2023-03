4 Reinigungsmodi zur Anpassung an verschiedene Bereiche

4 Reinigungsmodi zur Anpassung an verschiedene Bereiche in Ihrem Zuhause: Im Z-Modus arbeitet der Roboter in einem parallelen Zick-Zack-Muster, wenn er einen relativ großen Bereich erkennt. Im Aufprallmodus fährt der Roboter entlang einer geraden Linie. Wenn er dabei an ein Objekt stößt, ändert der Roboter seine Richtung. Im Spiralmodus bewegt sich der Roboter in einem größer werdenden Radius spiralförmig fort. Im Wandmodus reinigt der Roboter nah und parallel zur Wand.