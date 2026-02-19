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Original-Ersatzfilter für den Philips Pet Air Purifier: 4-schichtiges System mit Vorfilter, HEPA-Filter, Aktivkohle und Geruchsverschlussformel fängt Tierhaare und Allergene auf und entfernt Gerüche von Fell, Streu und Haustierabfällen für eine sauberere Luft.
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