Suchbegriffe
Einkaufswagen
Zurzeit befinden sich keine Artikel in Ihrem Einkaufswagen.
FYM970/30
Originalfilter für Air Performer 9000 Series
Der originale Philips Filter passt perfekt zu deinem Air Performer 9000 Series Gerät für Höchstleistung. 3in1 HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Tierhaaren und Viren.Alle Vorteile ansehen
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
HEPA NanoProtect Filter
Gesamtzeit
recurring payment
Ersatz-Reinigungsfilter für Philips Air Performer 4in1: AMF970. Du findest deine Modellnummer auf der Unterseite des Geräts.
Dieser originale Reinigungsfilter bietet konstanten Schutz für bis zu 3 Jahre (2) und reduziert Aufwand und Kosten. Dein Gerät berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch nötig ist.
Die Wartung ist mühelos dank des einfachen Klick-und-Löse-Systems. Einfach entriegeln, entfernen und den Filter in Sekunden reinigen oder austauschen.
Der originale Philips Reinigungsfilter ist für eine perfekte Passform mit deinem Gerät konzipiert. Verwende für optimale Leistung immer einen Original-Philips-Filter.
Die 3-Schichten-Filterung aus Vorfilter, HEPA NanoProtect und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1) – zum Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen, Bakterien und Gerüchen.
Die Anzeige auf dem Display deines Philips Geräts informiert dich, wenn du den Filter austauschen musst. Die Wartung ist mühelos und nimmt weniger als eine Minute in Anspruch.
Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.
Allgemeine Daten
Leistung
Gewicht und Abmessungen
Ersatzfilter
Unsere Seite wird am besten mit der neuesten Version von Microsoft Edge, Google Chrome oder Firefox angezeigt.