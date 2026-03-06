Suchbegriffe

    Originalfilter für Air Performer 9000 Series

      Air Performer 4in1 9000 Series HEPA NanoProtect Filter

      FYM970/30

      Originalfilter für Air Performer 9000 Series

      Der originale Philips Filter passt perfekt zu deinem Air Performer 9000 Series Gerät für Höchstleistung. 3in1 HEPA NanoProtect, Aktivkohle und Vorfilter zum Schutz vor Verschmutzung, Pollen, Staub, Tierhaaren und Viren.

      Air Performer 4in1 9000 Series
      Air Performer 4in1 9000 Series

      HEPA NanoProtect Filter

      Originalfilter für Air Performer 9000 Series

      Erfasst effektiv 99,97 % der Nanopartikel (1)

      • Kompatibel mit 9000 Series Air Performer
      • Im Lieferumfang: 2 halbkreisförmige Filter
      • Bis zu 3 Jahre verwendbar
      • Original Philips Filter
      Kompatibel mit Philips Air Performer 9000 Series

      Kompatibel mit Philips Air Performer 9000 Series

      Ersatz-Reinigungsfilter für Philips Air Performer 4in1: AMF970. Du findest deine Modellnummer auf der Unterseite des Geräts.

      Langlebiger Filter von 3 Jahren

      Langlebiger Filter von 3 Jahren

      Dieser originale Reinigungsfilter bietet konstanten Schutz für bis zu 3 Jahre (2) und reduziert Aufwand und Kosten. Dein Gerät berechnet die Filterlebensdauer und benachrichtigt dich, wenn ein Austausch nötig ist.

      Einfaches Klick-und-Löse-System

      Einfaches Klick-und-Löse-System

      Die Wartung ist mühelos dank des einfachen Klick-und-Löse-Systems. Einfach entriegeln, entfernen und den Filter in Sekunden reinigen oder austauschen.

      Philips Originalfilter für optimale Leistung

      Philips Originalfilter für optimale Leistung

      Der originale Philips Reinigungsfilter ist für eine perfekte Passform mit deinem Gerät konzipiert. Verwende für optimale Leistung immer einen Original-Philips-Filter.

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Der 3-schichtige HEPA-Filter fängt 99,97 % ultrafeiner Partikel auf

      Die 3-Schichten-Filterung aus Vorfilter, HEPA NanoProtect und Aktivkohle erfasst 99,97 % der Partikel mit einer Größe von nur 0,003 Mikrometern (1) – zum Schutz vor Schadstoffen, Viren, Allergenen, Bakterien und Gerüchen.

      Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

      Benachrichtigung über intelligente Filterstatusanzeige auf dem Gerät

      Die Anzeige auf dem Display deines Philips Geräts informiert dich, wenn du den Filter austauschen musst. Die Wartung ist mühelos und nimmt weniger als eine Minute in Anspruch.

      Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort

      Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort

      Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        HEPA NanoProtect Filter
        Im Lieferumfang enthalten
        2x halbkreisförmiger Filter
        HEPA NanoProtect
        Ja
        Pre-filter
        Ja
        Aktivkohle
        Ja
        Lebensdauer
        3 Jahre

      • Leistung

        Partikelfilterung
        99,97 % bei 0,003 Mikrometer

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        22,5 cm
        Produktbreite
        22,5 cm
        Produkthöhe
        15,0 cm
        Produktgewicht
        0,62 kg

      • Ersatzfilter

        Für Philips Luftreiniger
        FYM970

      Support für dieses Produkt erhalten

      Suchen Sie nach Tipps zu Produkten, FAQs, Bedienungsanleitungen sowie Informationen zur Sicherheit und Konformität.

      • (1) Aus der Luft, die das Filtermaterial durchströmt. Getestet gemäß DIN 71460 mit NaCl-Aerosol 0,003 μm und 0,3 μm, IUTA Institut.
      • (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
