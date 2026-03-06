Suchbegriffe
FYM971/00
Originalfilter für Air Performer 9000 Series
Der originale Philips Befeuchtungsfilter passt perfekt zu deinem Air Performer 9000 Series Gerät für hohe Leistung. Er nutzt NanoCloud Technologie, um nanogroße Moleküle abzugeben, die die Luft mit bis zu 99,9% weniger Bakterien befeuchten (1)Alle Vorteile ansehen
Luftbefeuchterfilter
Gesamtzeit
Ersatz-Befeuchtungsfilter für Philips Air Performer 4in1: AMF970. Du findest deine Modellnummer auf der Unterseite des Geräts.
Dieser originale Befeuchtungsfilter sorgt für bis zu 6 Monate (2) für gleichmäßige Befeuchtung und reduziert Aufwand und Kosten. Dein Gerät berechnet die Filterlebensdauer und informiert dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.
Der originale Philips Befeuchtungsfilter ist für eine perfekte Passform mit deinem Gerät konzipiert. Verwende für optimale Leistung immer einen Original-Philips-Filter.
NanoCloud gibt einen ultrafeinen Nebel ab, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Er befeuchtet die Luft mit bis zu 99,9% weniger freigesetzten Bakterien als herkömmliche Ultraschall-Luftbefeuchter. Sicher mit Leitungswasser verwendbar. (1)
Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.
