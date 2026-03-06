Suchbegriffe

    • Originalfilter für Air Performer 9000 Series Originalfilter für Air Performer 9000 Series Originalfilter für Air Performer 9000 Series

      Air Performer 4in1 9000 Series Luftbefeuchterfilter

      FYM971/00

      Originalfilter für Air Performer 9000 Series

      Der originale Philips Befeuchtungsfilter passt perfekt zu deinem Air Performer 9000 Series Gerät für hohe Leistung. Er nutzt NanoCloud Technologie, um nanogroße Moleküle abzugeben, die die Luft mit bis zu 99,9% weniger Bakterien befeuchten (1)

      Originalfilter für Air Performer 9000 Series

      NanoCloud Technologie mit hygienischer Luftbefeuchtung

      • Kompatibel mit 9000 Series Air Performer
      • NanoCloud Technologie
      • Bis zu 6 Monate verwendbar
      • Original Philips Filter
      Kompatibel mit Philips Air Performer 9000 Series

      Kompatibel mit Philips Air Performer 9000 Series

      Ersatz-Befeuchtungsfilter für Philips Air Performer 4in1: AMF970. Du findest deine Modellnummer auf der Unterseite des Geräts.

      Bis zu 6 Monate verwendbar

      Bis zu 6 Monate verwendbar

      Dieser originale Befeuchtungsfilter sorgt für bis zu 6 Monate (2) für gleichmäßige Befeuchtung und reduziert Aufwand und Kosten. Dein Gerät berechnet die Filterlebensdauer und informiert dich, wenn ein Austausch erforderlich ist.

      Philips Originalfilter für optimale Leistung

      Philips Originalfilter für optimale Leistung

      Der originale Philips Befeuchtungsfilter ist für eine perfekte Passform mit deinem Gerät konzipiert. Verwende für optimale Leistung immer einen Original-Philips-Filter.

      NanoCloud Technologie

      NanoCloud Technologie

      NanoCloud gibt einen ultrafeinen Nebel ab, der mit bloßem Auge nicht sichtbar ist. Er befeuchtet die Luft mit bis zu 99,9% weniger freigesetzten Bakterien als herkömmliche Ultraschall-Luftbefeuchter. Sicher mit Leitungswasser verwendbar. (1)

      Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort

      Verbindung mit der Air+ App für mehr Komfort

      Verbinden Sie Ihr Gerät mit der Air+ App, um den Filterstatus zu überwachen und Filter ganz einfach nachzubestellen.

      Technische Daten

      • Allgemeine Daten

        Produkttyp
        Luftbefeuchterfilter
        Im Lieferumfang enthalten
        1x Befeuchtungsfilter
        Lebensdauer
        6 Monate

      • Gewicht und Abmessungen

        Produktlänge
        11,7 cm
        Produktbreite
        11,7 cm
        Produkthöhe
        22,0 cm
        Produktgewicht
        0,24 kg

      • Ersatzfilter

        Für Philips Luftreiniger
        FYM970

      • (1) Im Vergleich zu herkömmlichen Ultraschall-Luftbefeuchtern ohne zusätzliche Technologie zur Reduzierung der Bakterienverbreitung, getestet von einem unabhängigen Labor.
      • (2) Errechneter Durchschnitt. Die Lebensdauer des Filters hängt von der Luftqualität und dem Gebrauch ab.
