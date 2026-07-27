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  • Einfacher und schneller ohne Temperatureinstellung
  • Einfacher und schneller ohne Temperatureinstellung

Refurbished

PerfectCareDampfbügeleisen – Refurbished

GC3920/20R1

1 Auszeichnung

Einfacher und schneller ohne Temperatureinstellung
Egal, ob Jeans oder Seide: Dank der OptimalTEMP-Technologie können Sie mit der perfekten Kombination aus Hitze und Dampf alles in einem Durchgang bügeln – für effektiveres Glätten, ganz ohne Hitzeschäden oder glänzende Stellen.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Einfacher und schneller ohne Temperatureinstellung

  • 2.500 W

  • Konstante Dampfleistung von 45 g/Min

  • Dampfstoß von 180 g

  • SteamGlide Plus Bügelsohle

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

OptimalTEMP Technologie, keine Temperatureinstellung erforderlich

Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Sicher auf allen bügelbaren Stoffen, garantiert keine Brandflecken

Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.

2.500 W für schnelles Aufheizen

2.500 W für schnelles Aufheizen

Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.

Technische Daten

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