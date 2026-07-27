Refurbished
GC3920/20R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
2.500 W
Konstante Dampfleistung von 45 g/Min
Dampfstoß von 180 g
SteamGlide Plus Bügelsohle
Bügele alles von Jeans bis Seide, ohne die Temperatur anpassen zu müssen. Dank OptimalTEMP brauchst du keinen Regler und musst keine Einstellungen vornehmen. Damit gehört das Vorsortieren der Wäsche oder Warten, bis das Bügeleisen aufgeheizt oder abgekühlt ist, der Vergangenheit an. Du bist jederzeit für jeden Stoff bereit.
Dank der OptimalTEMP Technologie verursacht dieses Bügeleisen garantiert nie Brandflecken auf allen bügelbaren Stoffen. Du kannst es sogar mit der Gleitsohle auf der Kleidung oder dem Bügelbrett stehen lassen. Keine Brandflecken, kein Glanz. Garantiert.
Ermöglicht schnelles Aufheizen und kraftvolle Leistung.