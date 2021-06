Voller Kaffeegenuss bis zum letzten Tropfen

Mit dieser eleganten Philips Kaffeemaschine aus Metall kommen Sie in den Genuss eines vollen Aromas dank Aroma Swirl. Durch eine intelligente Düse in der Kaffeekanne wird Ihr Filterkaffee zirkuliert. Dadurch wird das Aroma in der Kaffeekanne optimal verteilt. Alle Vorteile ansehen