Great tasting fried food with the least fat*

Enjoy delicious meals and snacks from our largest, most powerful Airfryer.



Twin TurboStar technology circulates high-powered hot air to cook as crispy as deep-fried and remove up to twice as much fat.** Simply the healthiest way to fry.

* Based on fat content of chicken and pork compared to deep-fat frying and wok frying

** 1 kg pork belly, compared to Severin FR 2432

Airfryer XL

Speisen für die ganze Familie

Besonders großes Fassungsvermögen von 1,4 kg, sodass ein ganzes Hähnchen bzw. 6 Portionen Pommes frites auf einmal zubereitet werden können.

Weiter scrollen

HD9650-P3A-global-USP1_01_m_USP1_01_m%{_range}%{@1x|@0.666x|@0.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Twin TurboStar

ist unsere neueste Airfryer Technologie. — mit einer Leistung von 2225 Watt erzeugt sie einen 'Tornado' aus heißer Luft, der Fett einfach wegschmilzt.

HD9650-P3A-global-USP1_02_m_USP1_02_m%{_range}%{@1x|@0.666x|@0.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Fettentfernung

Extrahiertes Fett wird am Boden des Airfryer XXL aufgefangen und kann so einfach entsorgt werden.

HD9650-P3A-global-USP1_03_m_USP1_03_m%{_range}%{@1x|@0.666x|@0.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP1_04_m_USP1_04_m%{_range}%{@1x|@0.666x|@0.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Toller Geschmack,

weniger Fett

Genießen Sie leckere Ergebnisse mit zweimal weniger Fett.*

*1 kg Schweinebauch im Vergleich zu Severin FR 2432

HD9650-P3A-global-USP2_m_USP2_m%{_range}%{@1x|@0.666x|@0.5x}_mobile_%{format}.%{format}

Bis zu 1,4 kg

Pommes frites

Unser bisher größter Airfryer

ist auch der leistungsstärkste

mit einer Heiz- und Antriebskraft von 2225 W und der Twin TurboStar-Technology

Immer knusprig – und innen zart

Mehr als nur eine Fritteuse

Grillen, backen und garen

Sie Ihre Lieblingsspeisen

Einfach zu verwenden mit nur einem Tastendruck

and quick, easy clean-up

* Our fastest, most powerful Airfryer

* Removes up to twice the amount of fat*

* Twin TurboStar technology removes fat from foods

* Fits a whole chicken or 1.4 kg of fries

* Fry, bake, grill and roast

* Digital display with 5 preset cooking programs

* Keep Warm mode for flexible serving time

* QuickClean basket with non-stick mesh cleans up in 90 secs

* Airfryer XXL recipes included

HD9650-P3A-global-USP1_01_USP1_01%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP1_02_USP1_02%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP1_03_USP1_03%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP1_04_USP1_04%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP2_USP2%{_range}%{@2x|@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

Airfryer XXL

Großes Fassungsvermögen

Twin TurboStar

Fettentfernung

Leckere Ergebnisse

Großes Fassungsvermögen

Nur ein Tastendruck

Übersicht

HD9650-P3A-global-USP2_02_USP2_02%{_range}%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP3_USP3%{@1.333x|@1x|@0.666x|@0.5x}_web_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP2_02m_USP2_02m%{_range}%{@0.5x}_mobile_%{format}.%{format}

HD9650-P3A-global-USP3m_USP3m%{@0.5x}_mobile_%{format}.%{format}

https://images.philips.com/is/content/PhilipsConsumer/HD9650-P3A-global-USP3m_USP3m_gif_mobile_gif.gif

Pommes-Kapazität