Dieser kompakte und benutzerfreundliche Zerkleinerer ist der ideale Küchenbegleiter zur Zubereitung hausgemachter Mahlzeiten. Hacke und zerkleinere jede Zutat dank des leistungsstarken Motors, um deine Lieblingsdips ganz ohne Aufwand zuzubereiten.
Zerkleinerer 3000 Series
Zerkleinerer
Leistungsstark, kompakt, einfach!
Die Zubereitung von Mahlzeiten war noch nie so einfach.
Ausgezeichnetes Zerkleinern dank PowerChop Technologie
Schnelle und perfekte Ergebnisse dank 450-W-Motor
Du kannst deine Lieblingsdips und -soßen in einer 1-l-Schüssel zubereiten
Dank der 2 Geschwindigkeitsstufen hast du die Kontrolle über das Ergebnis
Sowohl die Schüssel als auch die Klingen sind spülmaschinenfest
Zerkleinerungsleistung in deiner Hand.
Schnelles und perfektes Zerkleinern dank des 450-W-Motors. Kreiere im Handumdrehen ein Gericht.
PowerChop Technologie für optimale Leistung beim Zerkleinern
Dank der PowerChop Technologie, die Klingen, Schnittwinkel und innere Schüssel optimal kombiniert, kannst du weiche und harte Zutaten gleichmäßig zerkleinern.
Bereite deine Lieblingsdips in der 1-l-Schüssel zu
Magst du Guacamole oder bist du ein großer Pesto-Fan? Du kannst alles in der 1-l-Schüssel zubereiten.
Zwei Geschwindigkeiten, doppelte Präzision!
Dank der 2 Geschwindigkeitsstufen kannst du deine Zutaten ganz einfach zerkleinern. Für ein grobes Zerkleinern verwende einfach die erste Stufe für ein paar Sekunden, während du mit der zweiten Stufe gleichmäßige Ergebnisse erzielen kannst.
Kein Verrutschen mehr.
Dank des stabilen Gummisockels kannst du den Zerkleinerer mit nur einer Hand bedienen.
Einfache Reinigung
Mach dir wegen der Reinigung keine Sorgen. Sowohl die Schüssel als auch die Klingen sind spülmaschinenfest.
Ein Gerät, endlose Möglichkeiten!
Ob Zwiebeln oder Dips – dieser Zerkleinerer kommt mit allen Zutaten spielend zurecht.