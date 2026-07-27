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  • Frische Smoothies jederzeit und überall
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Blend & GoStandmixer

HR2672/00

Frische Smoothies jederzeit und überall
Dieser kompakte Standmixer mit ProBlend Technologie verfügt über einen 350-W-Motor, 2 langlebige Blend & Go-Trinkbecher und 4-Blatt-Messer aus Edelstahl für seidig glatte Mixgetränke, die du überall hin mitnehmen kannst. Hol dir deinen Mixer und bereite jeden Tag einen Smoothie zu!
Alle Vorteile anzeigen

Mixen, mitnehmen und los geht's

Frische Smoothies jederzeit und überall

  • ProBlend Motor mit 350 W

  • Zwei widerstandsfähige ProBlend-Becher

  • ProBlend Sternmesser aus Edelstahl

  • Zwei Geschwindigkeitsstufen

  • Spülmaschinenfeste Teile

ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke

ProBlend Technologie für seidig glatte Mixgetränke

Die ProBlend Technologie kombiniert einen langlebigen 350-W-Motor, langlebige Blend & Go-Trinkbecher und 4-Blatt-Messer aus Edelstahl für seidig glatte Mixgetränke innerhalb von Sekunden.

350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung

350-Watt-ProBlend-Motor für langanhaltende Leistung

Mixe deine Lieblings-Smoothies mit einem robusten, langlebigen Motor, der perfekt für den täglichen Gebrauch ist.

ProBlend Becher für optimale Zirkulation

ProBlend Becher für optimale Zirkulation

Der ProBlend Becher mit 2 Rippen wurde entwickelt, um den Fluss des Rezepts während des Mixens auf eine optimale Zirkulation der Speisen zum Messer zu richten und so ein feines Mixen zu ermöglichen.

Technische Daten

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