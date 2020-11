Problemlose Verarbeitung

von harten Zutaten

Nüsse, Wurzeln, Kerne und Eis werden problemlos vom Innergizer zerkleinert.

Leistung von 2.000 Watt 45.000 Umdrehungen pro Minute

Nährstofffreisetzung von 97 %*

* Von einem unabhängigen Labor im Mai 2016 durchgeführter Test mit Birnen, Erdbeeren, Roter Beete und Tomaten

Hören Sie den Unterschied

Philips Innergizer is also available with a noise-reducing dome.

Ziehen zum Drehen

Leichte

Reinigung

Smoothie

Zerkleinern, zerhacken oder pürieren Sie Nüsse zu cremiger, natürlicher Nussbutter.

Frozen

Pürieren Sie gefrorenes Obst zu cremigen Desserts.

Soup

Bereiten Sie sämige hausgemachte Suppen zu – heiß sowie kalt.

Nuts

Ice

Zerkleinern Sie Eis für Ihre Lieblingsgetränke im Sommer.

Philips Innergizer

Leistungsstarker Mixer Innergizer

Mixer

HR3868/00

Unverbindliche Preisempfehlung:

* EinzigartigeTechnologie zur Nährstofffreisetzung

* Digitale Benutzeroberfläche mit 5 vorprogrammierten Modi

* Unzerbrechlicher Tritan-Becher mit 2,2 l

* Leichte Reinigung, alle Teile sind spülmaschinenfest (außer dem Hauptgerät)

* 2.000 W Motorleistung, 45.000 Umdrehungen pro Minute

* 2 Jahre Garantie

Jetzt Online kaufen:

Mehr Nährstoffe

Nüsse, Wurzeln, Eis

2.000 Watt Leistung

Nährstofffreisetzung

Philips Innergizer is also available with a noise-reducing dome .

Geräuschlos

Ziehen zum Drehen

Leichte Reinigung

Leichte

Reinigung

5 vorprogrammierte Modi

Avance Collection | Leistungsstarker Mixer Innergizer

* Einzigartige Technologie zur Nährstofffreisetzung

* Digitale Benutzeroberfläche mit 5 vorprogrammierten Modi

* Unzerbrechlicher Tritan-Becher mit 2,2 l

* Leichte Reinigung, alle Teile sind spülmaschinenfest (außer dem Hauptgerät)

* 2.000 W Motorleistung, 45.000 Umdrehungen pro Minute

* 2 Jahre Garantie

Geräuschreduzierende Kuppel für ein friedliches Zuhause

5 Voreinstellungen

Einzigartige Technologie

Bereiten Sie Ihre eigenen frischen, gesunden Smoothies zuhause zu.

So klingt es mit Dome

So klingt es ohne Dome

