Surround on Demand mit abnehmb. kabell. Surround-Lautsprechern

Tauchen Sie mit all Ihren Sinnen in erstklassigen Surround on Demand. Nehmen Sie einfach die kabellosen Surround-Lautsprecher vom SoundBar-Hauptgerät ab, und positionieren Sie sie im hinteren Teil des Raumes, um bei Spielen und Filmen das volle 5.1-Surround-Sound-Erlebnis genießen zu können. Wenn die Action vorbei ist, befestigen Sie die Lautsprecher einfach wieder an Ihrem eleganten SoundBar, um Musik zu hören und fernzusehen. Mithilfe unserer kabellosen Audiotechnologie und den Surround-Lautsprechern, die über eine einzige Frequenz funktionieren, entstehen keine Netzstörungen. Das Ergebnis ist ein vollständiges kabelloses Surround-System mit verlustfreier Tonqualität sowohl bei Musik als auch bei Filmen.