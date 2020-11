USB-Reiseladeetui und Ladeglas

Mit dem neuen hochwertigen USB-Ladeetui können Patienten ihre DiamondClean Smart ganz einfach überall hin mitnehmen. Nachdem die Zahnbürste in das Etui gelegt wurde, kann sie über USB an einen Laptop oder mit dem Stecker an eine Steckdose angeschlossen werden. Dank der Code-Komponente des Ladegeräts ist das Ladekabel immer dabei. Beim Ladeglas können Patienten ihre elektrische Philips Sonicare-Zahnbürste zum Laden einfach in das Glas stellen. Es kann auch zum Ausspülen nach dem Putzen verwendet werden. Bei vollständiger Akkuladung profitieren Patienten von zwei Wochen normaler Verwendung.