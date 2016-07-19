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MCD908/12
HiFi-Klang in kompakter Lösung
Das elegante, kompakte Philips DVD-Microsystem MCD908 mit Hi-Fi-Röhren ist der beste Partner für Flachbildfernseher. Verwandeln Sie Ihr Wohnzimmer in einen Kinosaal, und genießen Sie hochwertigen Sound und Filme und JPEG-Fotos in hoher Auflösung.
HiFi Audio
Mit den integrierten HiFi-Röhren erleben Sie nun Sound in höchster Qualität – Sound, wie Sie ihn sonst nur von hochpreisigen audiophilen Systemen erwarten würden. Die analogen Eigenschaften der Röhren ermöglichen unserem nicht linearen Gehör einen angenehmeren Klang. Der Sound aus den Röhren hat eine geringe Verzerrung und wird auf Grund seiner Reinheit, seiner Detailtreue und seiner realistischen Audioqualität bevorzugt.
Der Class D-Digitalverstärker empfängt ein analoges Signal, wandelt es in ein digitales Signal um und verstärkt es digital. Anschließend erhält das Signal in einem Demodulationsfilter seine endgültige Form. Der verstärkte digitale Ausgang bietet alle Vorteile digitaler Audiosignale, einschließlich der verbesserten Tonqualität. Außerdem weist der Class D-Digitalverstärker, anders als herkömmliche AB-Verstärker, einen Wirkungsgrad von über 90 % auf. Das Ergebnis ist ein leistungsfähiger Verstärker mit minimalem Platzbedarf.
Bändchenhochtöner sind Hochtonlautsprecher, die dynamischen und klaren Sound liefern. Sie werden normalerweise in High-End Audiosystemen verwendet, um eine erstklassige Wiedergabetreue zu erreichen. Konventionelle konische und Kalotten-Hochtöner basieren auf dem Prinzip eines gerichteten, beweglichen Drahts, während der Bändchenhochtöner hohe Frequenzen in einem Bereich von 180° ausstrahlt. Dadurch wird die Abstrahlungsbreite in den höheren Tonlagen erheblich verbreitert. Gleichzeitig wird der optimal beschallte Ort (Sweet Spot) erweitert, damit selbst bei kompakten Audiosystemen ein weiter, kristallklarer und natürlicher Sound zu hören ist.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
2.9
von 5
7
Bewertungen
Ehcuaz
19/07/2016
Deutschland
Premium Hifi
Danke, Philips, dass ihr euch wieder zu euren Wurzeln bekennt. Das Hifi-System ist in Preis, Ausstattung und Klang unschlagbar. Ich habe den Verstärker (LS-Anschlüsse) über einen LS zu Chinch-Adapter an meine Fidelio Soundsphere DS9800W angeschlossen (Aktivlautsprecher) und beide harmonieren miteinander, dass man die Musik neu erlebt. Ein Gefühl wie im Konzertsaal. Aber auch ohne die Aktivlautsprecher überzeugt dieses System mit den mitgelieferten Lautsprechern (Bändchenhochtöner). Ganz großes Kino!
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jgerardo
15/05/2012
España
Un sonido muy limpio
Tiene un sonido muy natural, limpio. No pretende ser un equipo especatcular, de sonido estridente, ni llamativo, sino que los instrumentos suenen tal y como lo hacen al natural.
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Francisco22
22/05/2012
Nederland
Ondanks de kleine afmeting heeft deze installatie een mooi en warm geluid.
In een niet te grootte ruimte klinkt dit product geweldig.Ook het ontwerp is strak en eenvoudig en er zijn goede materialen gebruikt. Gebruik deze installatie vooral als weergave bron van mijn Apple laptop iMac pro.Ook gebruik ik dit product als TV geluidsbron en de weergaven is uitstekend.
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Diese Bewertung wurde für MCD908 DVD Micro Theatre verfasst
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