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NP2900/12
Befreien Sie Ihre Musik
Der Philips Streamium Network Music Player NP2900 mit integrierten Lautsprechern ermöglicht einen kabellosen Zugriff auf die Musiksammlung auf Ihrem PC und auf Internet-Radio. All dies erhalten Sie durch die ausgezeichneten LivingSound- und FullSound-Technologien.
Kostenloses Internet-Radio
Farbdisplay
Mit Streamium bleiben Sie dank Tausender kostenloser Internetradiosender weltweit immer auf dem Stand der Dinge. Verbinden Sie Ihr Streamium mit dem Internet, und hören Sie über Ihr Audiosystem Ihre Lieblingsprogramme aus dem Internet – ohne Ihren PC einzuschalten.
Die einfache und intuitive Benutzeroberfläche von GoGear verfügt über eine moderne Navigationstechnologie. Diese bietet nicht nur eine schnelle und reibungslose Navigation sowie eine angenehme Multimedia-Erfahrung, sondern ist auch einfach in ihrer Handhabung. Intelligente Funktionen wie Album Art, mit der in Musikdateien integrierte Album-Designs dargestellt werden, bieten Ihnen ein intensiveres Musikerlebnis, und versetzen Sie zurück in die guten alten Zeiten, als Sie noch während des Musikhörens das CD- oder LP-Cover betrachteten.
Mit der alphanumerischen Suchfunktion auf dem Tastenfeld der Fernbedienung können Sie Ihren Lieblingskünstler, Ihren Lieblinstitel oder Ihr Lieblingsalbum schnell finden. Drücken Sie einfach auf der Fernbedienung die Taste "Search", und geben Sie dann die ersten Buchstaben oder Zahlen im Namen des gewünschten Titels, Künstlers oder Albums an. Es wird der Eintrag angezeigt, der Ihrer Eingabe am ehesten entspricht. Sie sparen sich die Arbeit, Zeile für Zeile durch Ihre gesamte Sammlung oder Wiedergabeliste scrollen zu müssen.
Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps
3.5
von 5
127
Bewertungen
Hermes7
24/05/2020
Deutschland
Immer noch Sehr Gut
Habe das NP2900 seit über 9 Jahre und alles ist wie am ersten Tag.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium NP2900 Network Music Player verfasst
Datum der Benutzung 2018-05-24
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für Streamium NP2900 Network Music Player verfasst
Datum der Benutzung 2018-05-24
benoven
15/06/2018
Deutschland
Tolles Internetradio und Mediaplayer
Ich gebe es zu, ich bin ein Philips-Fan und besitze aus dem Consumersortiment einige Produkte. Neben den 2 NP-2900 nenne ich auch 2 NP-2500 mein Eigen. Leider werden die Geräte eher unterdurchschnittlich bewertet, das mag aber daran liegen das zu der Zeit in der die Geräte neu verkauft wurden die Technik und Datenraten nicht so weit waren wie heute. Ich habe im Zusammenspiel mit WLAN überhaupt keine Probleme, keine Verbindungsabbrüche und auch die vielfach bemängelten Ladezeiten sind meisten sehr kurz. Manchmal sind die Server einiger exotischer Sender offline- dafür kann aber das Gerät nichts. Der Klang ist gut und recht voluminös, natürlich ersetzt es keine Stereoanlage und mit den gegenwärtigen Boomboxen lässt es sich auch nicht vergleichen. Da liegen aber auch mind. 10 Jahre Entwicklung dazwischen. Ich habe leider nie herausgefunden auf welcher Basis die Philips Server laufen, aber ich habe rund 50 Stationen weltweit gespeichert. Philips bietet die Möglichkeit im Club Philips registrierte Nutzer die Reihenfolge der Sender selbst festzulegen, auf dem Gerät selbst geht das auch, ist aber nicht so komfortabel. Obendrein lassen sich Inhalte von einer externen Medienquelle (NAS, PC oder Router) auf den NP’s streamen. Ein Ausgang zum Mitschnitt mit einem Recorder (MD, Tape oder PCM) ist auch an Bord. Das dimmbare Display kann Albencover und natürlich Senderlogos anzeigen, auch Bilder als Diashow abspielen. Nach heutigen Maßstäben ist das Display dafür aber etwas klein. Das Gerät selbst ist sehr gut verarbeitet, mit einer mitgelieferten Konsole lässt es sich bei Bedarf auch an der Wand befestigen. Ich habe schon viele Internetradio auch namhafter Hersteller gehabt und getestet, die können aber im Gesamtpaket Philips das Wasser nicht reichen. Ich bin mir bewusst das meine begeisterte Empfehlung zu spät kommt - diese tollen Geräte werden nur noch auf dem Gebrauchtmarkt angeboten. Einzige kleine Kritik gilt der wirklich fizzeligen Fernbedienung. Sendersuche durch Eingabe mit dieser Tastatur macht nicht wirklich Spaß, geht aber nach Gewöhnung auch.
Diese Bewertung wurde für Streamium NP2900 Network Music Player verfasst
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RadioRalle
15/06/2018
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tolles Internetradio und Mediaplayer
Ich gebe es zu, ich bin ein Philips-Fan und besitze aus dem Consumersortiment einige Produkte. Neben den 2 NP-2900 nenne ich auch 2 NP-2500 mein Eigen. Leider werden die Geräte eher unterdurchschnittlich bewertet, das mag aber daran liegen das zu der Zeit in der die Geräte neu verkauft wurden die Technik und Datenraten nicht so weit waren wie heute. Ich habe im Zusammenspiel mit WLAN überhaupt keine Probleme, keine Verbindungsabbrüche und auch die vielfach bemängelten Ladezeiten sind meisten sehr kurz. Manchmal sind die Server einiger exotischer Sender offline- dafür kann aber das Gerät nichts. Der Klang ist gut und recht voluminös, natürlich ersetzt es keine Stereoanlage und mit den gegenwärtigen Boomboxen lässt es sich auch nicht vergleichen. Da liegen aber auch mind. 10 Jahre Entwicklung dazwischen. Ich habe leider nie herausgefunden auf welcher Basis die Philips Server laufen, aber ich habe rund 50 Stationen weltweit gespeichert. Philips bietet die Möglichkeit im Club Philips registrierte Nutzer die Reihenfolge der Sender selbst festzulegen, auf dem Gerät selbst geht das auch, ist aber nicht so komfortabel. Obendrein lassen sich Inhalte von einer externen Medienquelle (NAS, PC oder Router) auf den NP’s streamen. Ein Ausgang zum Mitschnitt mit einem Recorder (MD, Tape oder PCM) ist auch an Bord. Das dimmbare Display kann Albencover und natürlich Senderlogos anzeigen, auch Bilder als Diashow abspielen. Nach heutigen Maßstäben ist das Display dafür aber etwas klein. Das Gerät selbst ist sehr gut verarbeitet, mit einer mitgelieferten Konsole lässt es sich bei Bedarf auch an der Wand befestigen. Ich habe schon viele Internetradio auch namhafter Hersteller gehabt und getestet, die können aber im Gesamtpaket Philips das Wasser nicht reichen. Ich bin mir bewusst das meine begeisterte Empfehlung zu spät kommt - diese tollen Geräte werden nur noch auf dem Gebrauchtmarkt angeboten. Einzige kleine Kritik gilt der wirklich fizzeligen Fernbedienung. Sendersuche durch Eingabe mit dieser Tastatur macht nicht wirklich Spaß, geht aber nach Gewöhnung auch.
Diese Bewertung wurde für Streamium NP2900 Network Music Player verfasst
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