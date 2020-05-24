Ich gebe es zu, ich bin ein Philips-Fan und besitze aus dem Consumersortiment einige Produkte. Neben den 2 NP-2900 nenne ich auch 2 NP-2500 mein Eigen. Leider werden die Geräte eher unterdurchschnittlich bewertet, das mag aber daran liegen das zu der Zeit in der die Geräte neu verkauft wurden die Technik und Datenraten nicht so weit waren wie heute. Ich habe im Zusammenspiel mit WLAN überhaupt keine Probleme, keine Verbindungsabbrüche und auch die vielfach bemängelten Ladezeiten sind meisten sehr kurz. Manchmal sind die Server einiger exotischer Sender offline- dafür kann aber das Gerät nichts. Der Klang ist gut und recht voluminös, natürlich ersetzt es keine Stereoanlage und mit den gegenwärtigen Boomboxen lässt es sich auch nicht vergleichen. Da liegen aber auch mind. 10 Jahre Entwicklung dazwischen. Ich habe leider nie herausgefunden auf welcher Basis die Philips Server laufen, aber ich habe rund 50 Stationen weltweit gespeichert. Philips bietet die Möglichkeit im Club Philips registrierte Nutzer die Reihenfolge der Sender selbst festzulegen, auf dem Gerät selbst geht das auch, ist aber nicht so komfortabel. Obendrein lassen sich Inhalte von einer externen Medienquelle (NAS, PC oder Router) auf den NP’s streamen. Ein Ausgang zum Mitschnitt mit einem Recorder (MD, Tape oder PCM) ist auch an Bord. Das dimmbare Display kann Albencover und natürlich Senderlogos anzeigen, auch Bilder als Diashow abspielen. Nach heutigen Maßstäben ist das Display dafür aber etwas klein. Das Gerät selbst ist sehr gut verarbeitet, mit einer mitgelieferten Konsole lässt es sich bei Bedarf auch an der Wand befestigen. Ich habe schon viele Internetradio auch namhafter Hersteller gehabt und getestet, die können aber im Gesamtpaket Philips das Wasser nicht reichen. Ich bin mir bewusst das meine begeisterte Empfehlung zu spät kommt - diese tollen Geräte werden nur noch auf dem Gebrauchtmarkt angeboten. Einzige kleine Kritik gilt der wirklich fizzeligen Fernbedienung. Sendersuche durch Eingabe mit dieser Tastatur macht nicht wirklich Spaß, geht aber nach Gewöhnung auch.