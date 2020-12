Erleben Sie digitales Free-to-Air-Fernsehen, egal wo Sie sind

Mit dem PicoPix 3610 haben Sie Ihren persönlichen Fernseher immer bei sich. Schließen Sie einfach die Antenne an, und erleben Sie digitales Free-to-Air-Fernsehen auf einem richtig großen Bildschirm im Park, am Strand oder an einem anderen beliebigen Ort.