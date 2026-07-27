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  • Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
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Refurbished

PerfectCare 8000 SeriesDampfbügelstation – Refurbished

PSG8160/30R1

2 Auszeichnungen

Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst
Die PerfectCare 8000 Series bietet müheloses Bügeln mit unserer neuen Sensortechnologie. Sie ermöglicht vertikales und horizontales Bügeln mit automatischem Dampf. Der Geschwindigkeitsmodus passt die Dampfmenge an die Bügelgeschwindigkeit an und sorgt so für noch schnellere Ergebnisse.
Alle Vorteile anzeigen

Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren

Müheloses Bügeln. Schnelle Ergebnisse.

Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst

  • Geschwindigkeitsmodus

  • Intelligenter automatischer Dampfausstoß

  • Garantiert keine Brandflecken*

  • Ultraleichtes Bügeleisen

Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Müheloses Bügeln mit automatischem Dampfausstoß

Erledige das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann du das Bügeleisen bewegst, und automatisch Dampf ausgibt.

Aktualisierter Bewegungssensor für einfache vertikale Verwendung

Aktualisierter Bewegungssensor für einfache vertikale Verwendung

Dank der neuen Bewegungssensor-Technologie, die deine Bewegungen in jede Richtung erkennt, ist müheloses, automatisches Bügeln von hängender Kleidung, Vorhängen und Bettwäsche möglich.

Besonders starker Dampfausstoß für effiziente Faltenentfernung

Besonders starker Dampfausstoß für effiziente Faltenentfernung

Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.

Technische Daten

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Haftungsausschlüsse

  1. Auf allen bügelbaren Stoffen