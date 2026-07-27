Refurbished
PSG8160/30R1
Dieses Produkt ist generalüberholt und wurde von unserem Team getestet. Mehr erfahren
Geschwindigkeitsmodus
Intelligenter automatischer Dampfausstoß
Garantiert keine Brandflecken*
Ultraleichtes Bügeleisen
Erledige das Bügeln schnell und mit minimalem Aufwand – mit der neuen Bewegungssensor-Technologie, die erkennt, wann du das Bügeleisen bewegst, und automatisch Dampf ausgibt.
Dank der neuen Bewegungssensor-Technologie, die deine Bewegungen in jede Richtung erkennt, ist müheloses, automatisches Bügeln von hängender Kleidung, Vorhängen und Bettwäsche möglich.
Starker, gleichmäßiger Dampfausstoß für effizientes Glätten von selbst hartnäckigen Falten auf dicken Stoffen.
Auf allen bügelbaren Stoffen