Das Bügeleisen, das den Dampf an die Bügelgeschwindigkeit anpasst

Die PerfectCare 8000 Series bietet müheloses Bügeln mit unserer neuen Sensortechnologie. Sie ermöglicht vertikales und horizontales Bügeln mit automatischem Dampf. Der Geschwindigkeitsmodus passt die Dampfmenge an die Bügelgeschwindigkeit an und sorgt so für noch schnellere Ergebnisse.