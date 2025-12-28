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AccessoriesReinigungsstation

QCP20/00

3.8
| (68) Bewertungen | 80% empfehlen dieses Produkt.
Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur
Durch die Verwendung der Reinigungsstation nach jeder Rasur bleibt Ihr Rasierer wie neu. Sie entfernt Haare im Rasierer effektiv und reinigt Ihr Gerät 10 Mal besser als nur mit Wasser.*
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Tiefenreinigung in nur 1 Minute

Genießen Sie täglich eine hygienische Rasur

  • Tiefenreinigung in nur 1 Minute

  • Aktives Schmiermittel

  • Erfrischender Duft

  • Hautfreundliche Formel

Exklusive Philips Hygieneformel + mehrstufiger Filter

Exklusive Philips Hygieneformel + mehrstufiger Filter

Die exklusive Hygieneformel von Philips in Kombination mit einem mehrstufigen Filter entfernt effektiv geschnittene Haare und sorgt dafür, dass Ihr Rasierer 10 Mal sauberer ist als nur mit Wasser.*

Erfrischender Duft für eine saubere Rasur

Erfrischender Duft für eine saubere Rasur

Die Reinigungskartusche duftet frisch und gibt Ihnen während der Rasur ein sauberes Gefühl.

Eine Kartusche hält bis zu drei Monate

Eine Kartusche hält bis zu drei Monate

Jede Philips Reinigungskartusche kann für ca. 30 Reinigungszyklen bei täglicher Anwendung verwendet werden und hält bis zu drei Monate bei wöchentlicher Anwendung. Das bedeutet eine saubere, hygienische Rasur für eine ganze Jahreszeit.

Technische Daten

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Hier finden Sie häufig gestellte Fragen (FAQs), Bedienungsanleitungen, Sicherheitshinweise und Tipps

Bewertungen

Diese Bewertungen werden von Bazaarvoice verwaltet und entsprechen der Bazaarvoice-Authentizitätsrichtlinie, die durch Technologien zur Betrugsbekämpfung und menschliche Analysen unterstützt wird. Weitere Informationen finden Sie unter
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3.8

von 5

68

Bewertungen

80%

empfehlen dieses Produkt.

28/12/2025

Deutschland

Deutschland

einfach anders - einfach gut!

Ich benutze den I9000 ja mit Rasierschaum welches ein echtes Vergnügen ist. Ich habe bisher es noch nie geschafft dass die rote Leuchte auf der Reinigungsstation erscheint. Aber da ich ja nach dem Rasieren ja den Kopf des Rasierers auswasche, bleibt ja immer ein Rest Wasser dort vorhanden. Daher wird die Reinigungsflüssigkeit ja verlängert, und wird nicht weniger sondern mehr. Aber, man merkt an der Sauberkeit des Kopfes ob die Flüssigkeit Lebensende erreicht hat oder nicht. Wenn nahe Ende dann bleiben mehr Schaumreste im Kopf nach der Rasur, was mit neuem Pod einfach nicht passiert. Top Produkt und Handhabung.

Vorteile

Scherkopf wird sauberer also ohne, sprich es haftet mit neuem Pod keine Rasierseife mehr hartnäckig

Nachteile

Kosten?

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Date of Use 2024-12-28

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Date of Use 2024-12-28

23/10/2025

Deutschland

Deutschland

Verifizierter Käufer

Hervorragende Wirkung

Die Kartusche vereinfacht die tägliche Reinigung sehr.

Vorteile

Gründliche und einfache Reinigung

Nachteile

Keine

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Date of Use 2023-10-23

Ja, ich empfehle dieses Produkt

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Date of Use 2023-10-23

21/11/2024

Deutschland

Deutschland

Simpel, hält lange, riecht gut

Der Reiniger ist einfach zu installieren und anzuwenden. In meinem Fall lege ich den Philips S9000 drauf, drücke "ON" und das Teil reinigt sich. Der Geruch ist sehr angenehm, die Härchen sind danach restlos entfernt. Das gilt auch für Nassrasur (vorher klopfe ich das Grobe selbstverständlich raus bei geöffnetem Rasier-Deckel). Ich reinige das Gerät nach jeder (!) Anwendung. Dies, da es das Gerät desinfiziert (= gut für mich) und gleichzeitig die Klingen etc. pflegt. D.h., hier sparen und es z.B. nur 1x die Woche anwenden, das halte ich für wenig zielführend.

Vorteile

Einfache Anwendung, guter Geruch

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Date of Use 2023-10-21

Diese Bewertung wurde für CC16/50 Kartusche für Quick Clean Pod verfasst

Date of Use 2023-10-21

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Haftungsausschlüsse

  1. Vergleich von Rasierrückständen nach Verwendung von Reinigungsflüssigkeit und Wasser in der Kartusche