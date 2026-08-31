Eingestellt
SBCHJ030/00
Innovation für Sportler
Stereosound jetzt noch schicker. Ein radikal neues Design für Sportler und Musikliebhaber. Die Sportkopfhörer Vapor Flight sind klein, leicht und durch dreifache Verstellbarkeit individuell anpassbar.
Die ideale Kabellänge ermöglicht den einfachen Transport des Geräts.
Klein genug für optimalen Tragekomfort, und groß genug, um klaren und verzerrungsfreien Sound zu bieten. Der 15 mm Lautsprechertreiber ist ideal für ein perfektes Hörvergnügen.
Dank verstellbarer Ohrstücke können Sie unterwegs eine individuelle Anpassung vornehmen und von der optimalen Stabilität profitieren. Die drei möglichen Einstellungen garantieren Ihnen einen optimalen Tragekomfort.
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