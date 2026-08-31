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Tragbare Lautsprecher

SBM100GRY/00

Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.

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Ihre universellen tragbaren Lautsprecher

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1,5 W RMS Ausgangsleistung

Dieses System bietet eine 1,5 W RMS Gesamtausgangsleistung. RMS steht für Root Mean Square und ist eine typische Maßeinheit für Audioleistung oder besser gesagt für die elektrische Leistung, die von einem Audioverstärker an einen Lautstärker übertragen und in Watt gemessen wird. Die Menge der an den Lautsprecher übertragenen elektrischen Leistung sowie die Empfindlichkeit des Lautsprechers bestimmen die erzeugte Soundleistung. Je höher die Wattleistung, umso besser die Soundleistung, die vom Lautsprecher ausgegeben wird.

Kompakt und mobil

Integrierter, wiederaufladbarer Akku

Technische Daten

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