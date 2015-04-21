Eingestellt
Ihre universellen tragbaren Lautsprecher
Genießen Sie Musik von dem universellen tragbaren Lautsprecher von Philips. Geben Sie Ihre Lieblingslieder über die MicroSD-Karten-/Aux-in-Konnektivität wieder. Der Lautsprecher mit wOOx™-Technologie ist kompakt und mit einem Akku und in mehreren Farben erhältlich.
Weiß
Laden Sie einfach die gewünschten Inhalte auf die Karte, schließen Sie sie an Ihren Player an und schon müssen Sie nie wieder auf grenzenlose Unterhaltung verzichten.
Verwenden Sie für dieses Philips Gerät einfach einen Kopfhörer für Ihren ganz privaten Musikgenuss. Schließen Sie ihn an dieses Gerät an, und schon können Sie Ihre Lieblingsmusik in hervorragender Soundqualität genießen, ohne dass Sie dabei von anderen gestört werden.
5.0
von 5
1
Bewertung
100%
empfehlen dieses Produkt.
Safiiri
21/04/2015
Suomi
Kätevä äänentuottaja
Ostin laitteen ilman suurempia odotuksia ajatelleen sitä lähinnä kännykän lisäkaiuttimeksi Spotifyn kuuntelemiseksi. Laite yllätti positiivisesti. Soundi on hyvä. Laitoin muistikortin täyteen Chill Out taustamusiikkia, ja se ominaisuus toimii erinomaisesti. Radio on herkkä, joskin virittäminen ilman taajuusnäyttöä on haasteensa. Tämäkin ratkaisu toimii jos kuuntelet lähinnä yhtä kanavaa.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBM100WHI kannettava kaiutin verfasst
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für SBM100WHI kannettava kaiutin verfasst