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        Philips AventBaby monitor SCD841/26 Digital Video Baby Monitor

        SCD871/26

        3.8
        | (298) Bewertungen
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        3.8

        von 5

        298

        Bewertungen

        03/04/2023

        Deutschland

        Deutschland

        Das beste babyphone!

        Es ist alles perfekt an diesem Gerät! Keinen Mangel feststellen können. Auch über drei Stockwerke in einem Mehrfamilienhaus klappt es ohne Probleme, sogar vom Dachgeschoss bis in den Keller. Rundum zufrieden. Würde ich immer wieder kaufen.

        Vorteile

        Reichweite super, viele Einstellungen für jeden was dabei

        Nachteile

        keine

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für Baby monitor SCD841/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

        Ja, ich empfehle dieses Produkt

        Diese Bewertung wurde für Baby monitor SCD841/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

        31/07/2021

        Deutschland

        Deutschland

        Sehr gute Video-Funktion

        Ich war sehr skeptisch bezüglich der Video-Funktion und bin im Nachhinein total zufrieden, dass ich mich für diese Version entschieden habe. Der Klang ist erwartungsgemäß gut, die Empfangsleistung ist OK. So etwas könnte natürlich immer noch besser sein, aber ehrlich gesagt habe ich noch keine Empfangsprobleme gehabt. Die Video Funktion ist allerdings absolut genial. Im Nachtsichtmodus ist die Qualität so gut, dass man sogar sehen kann wie der Sabber aus dem Mund läuft. Der Kleine schläft durch dieses Gerät echt besser, da man nicht permanent nachgucken muss, wie es ihm gerade geht. Absolute Kaufempfehlung für entspannte Eltern und gut schlafende Kinder.

        Vorteile

        Sehr gute Video-Sound-Qualität

        Nachteile

        -

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        Diese Bewertung wurde für Premium SCD845/26 Digitales Video-Babyphone verfasst

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        07/06/2021

        Deutschland

        Deutschland

        Verifizierter Käufer

        Babyphone

        Ein tolles Produkt. Kann ich jeden weiterempfehlen

        Vorteile

        Großer Bildschirm

        Nachteile

        Akku schnell leer

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