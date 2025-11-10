Suchbegriffe
SCF358/10
Dieses Produkt ist leider nicht mehr verfügbar
Wenn Sie Anspruch auf Umsatzsteuerermäßigungen für medizinische Geräte haben, können Sie diese auf diesem Produkt geltend machen. Der Umsatzsteuerbetrag wird vom oben angegebenen Preis abgezogen. Weitere Informationen finden Sie in Ihrem Warenkorb.
SCF358/00 Fast bottle warmer
Stelle die Milchmenge ein, drücke die Starttaste, und lasse den Smart Temperature Control Sensor den Rest für dich übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.
Möchtest du zusätzliche Mahlzeiten im Gefrierschrank aufbewahren? Der Flaschenwärmer taut Milch und Babynahrung in ihren Behältern schnell auf.
Wenn dein Nachwuchs für die Umstellung auf feste Nahrung bereit ist, taut der Flaschenwärmer auch Behälter mit Babynahrung auf.
Das Gerät ist aus lediglich einem Stück gefertigt. Demnach ist die Reinigung einfach, und du kannst mehr Zeit mit deinem Baby genießen.
Unser Flaschenwärmer hält Milch für max. 60 Minuten warm, falls du in der Fütterungszeit mehr Flexibilität benötigst. Anschließend schaltet er sich automatisch ab, damit du dir keine Sorgen machen musst.
Entwickelt für die Philips Avent Lieblingsflaschen deines Babys und die Flaschen und Babynahrungsgläschen führender Marken.
