Die intelligente Temperaturregelung wählt den idealen Erwärmmodus

Stelle die Milchmenge ein, drücke die Starttaste, und lasse den Smart Temperature Control Sensor den Rest für dich übernehmen. Die Funktion erkennt die Anfangstemperatur der Milch und erwärmt sie schnell auf die richtige Temperatur, die anschließend bis zu 60 Minuten lang gehalten wird.