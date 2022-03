Option für kabelgebundene Kopfhörer

Ihr Philips Bluetooth-Stereo-Headset hat einen super Klang – warum also es nur mit kabellosen Bluetooth-Geräten nutzen? Schließen Sie das mitgelieferte 3,5-mm-Line-Eingangskabel am Headset und an die 3,5-mm-Kopfhörerbuchse Ihres Musikplayers an, und schon verfügen Sie über einen hochwertigen Kopfhörer für Ihre nicht Bluetooth-kompatiblen Geräte!