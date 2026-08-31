Eingestellt
SHL5105BL/00
Klarer Klang
Innovation trifft experimentelle Straßenmode mit dem eindrucksvollen CitiScape Strada. Dieser, von aufgeweckten Stadtbewohnern inspirierte, schlanke und leichte Kopfhörer, liefert reinen Sound. Der trendige Stoffbügel gewährleistet Komfort und Stil.
32 mm Treiber/geschlossen
On-Ear
Leichter Bügel
Flach zusammenklappbar
Leistungsstarke 32 mm Treiber liefern klaren, detaillierten und natürlichen Sound. Hören Sie jede einzelne Note und Nuance – immer und überall.
Der CitiScape Strada Kopfbügel ist von einer engmaschigen Stoffhülle umgeben, die durch modische Turnschuhe mit farbenfrohen Schnürsenkeln inspiriert ist – für Komfort und Eleganz, während Sie Ihre Musik genießen.
CitiScape Kopfhörer verfügen über ein integriertes Mikrofon, damit Sie problemlos vom Musikhören zu Telefongesprächen wechseln können. So können Sie sich ohne besonderen Aufwand gleichzeitig mit Ihrer Musik und mit den Menschen beschäftigen, die Ihnen wichtig sind.
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