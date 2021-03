Weiche OnEar-Polster für zusätzlichen Komfort

Die weichen OnEar-Polster legen sich bequem um die Konturen Ihrer Ohren und bieten somit den bestmöglichen Sitz – unabhängig von Ihrer Kopfform. Tauchen Sie in Ihre Musik so lange ein, wie Sie möchten. Die Hörer sind so bequem, dass Sie vergessen werden, dass Sie sie überhaupt tragen!