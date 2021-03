Weiche Schaumstoffpolsterung für bequemes Eintauchen in Musik

Die besonders weiche und anpassbare Schaumstoffpolsterung dieser Philips Kopfhörer schließt die Konturen Ihrer Ohren bequem und sicher ein und bildet so eine perfekte Abschirmung. Sie sorgt nicht nur für einen bestmöglichen Sitz unabhängig von Ihrer Kopfform, sondern ermöglicht Ihnen das Eintauchen in die Musik für längere Zeit. Da sie so bequem sind, können Sie dabei sogar vergessen, dass Sie einen Kopfhörer tragen!