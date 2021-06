Größerer WiFi-Bereich Ihrer kabellosen Geräte

Mit diesem Wireless Range Extender von Philips können Sie Kosten für Kabel einsparen und durch die Ausdehnung der WiFi-Signalreichweite auf entlegene, schwer zugängliche Bereiche, in denen kabellose Verbindungen nicht durchgängig oder kabelgebundene Verbindungen gar nicht möglich sind, eine kabellose Infrastruktur aufbauen. Der Wireless Range Extender eignet sich hervorragend zur Abdeckung großer Flächen in mehrstöckigen Gebäuden, Lagerhäusern und sonstigen Umgebungen, in denen ein kabelloses Netzwerk von Nutzen ist.