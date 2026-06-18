ProdukteSupport

Später bezahlen mit Klarna

10 € für Newsletter Anmeldung

Kostenloser Versand ab 40€

30 Tage Rückgaberecht

2 Jahre Garantie

Ein gesunder Lebensstil beginnt hier. Melden Sie sich an und sichern Sie sich exklusive Angebote.

Alle Serien

6000 series Kombination aus kabelloser Tastatur und Maus

Support

6000 seriesKombination aus kabelloser Tastatur und Maus

SPT6607W/16

6000 series Kombination aus kabelloser Tastatur und Maus

Zum Shop

Anmelden oder Konto erstellen

Registrieren Sie Ihr Produkt

Sie haben sofort Zugriff auf Handbücher, individuellen Support und mehr. Es geht schnell und einfach.

Jetzt registrieren

Handbücher und Dokumentation

Kurzanleitung

  • PDF Datei, 20.5 MB
  • 18 June 2026

Handbuch mit wichtigen Informationen

  • PDF Datei, 6.6 MB
  • 18 June 2026

Service und Garantie

Prüfen Sie die Bedingungen Ihrer Garantie und beginnen Sie mit dem Austausch oder der Reparatur des Produkts

Garantie

Unsere Produktgarantierichtlinien

Kontaktaufnahme zu Philips

Wir helfen Ihnen gerne weiter