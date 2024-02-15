TAH8507BK/00
Klare Gespräche. Großartiger Sound.
Ob im Büro, zu Hause oder während dem Pendeln – dieser kabellose Over-Ear-Kopfhörer mit aufsteckbarem Mikrofon wurde für geschäftliche Zwecke entwickelt. Das fortschrittliche Noise Cancelling beseitigt Umgebungsgeräusche und sorgt so bei jedem Meeting für klare Gespräche!
Noise Cancelling Pro
Klare Gespräche. Aufsteckbares Mikrofon
Bluetooth-Multipoint
Bis zu 55 Stunden Wiedergabezeit
Dieser leichte, kabellose Kopfhörer sieht toll aus und Sie können sich auf das konzentrieren, was Sie hören möchten. Das fortschrittliche Noise Cancelling filtert unerwünschte Umgebungsgeräusche heraus. Im Awareness-Modus können Sie Ihre Umgebung bei Bedarf wieder einblenden.
Perfekt abgestimmte 40-mm-Treiber liefern jede Menge Details und Bässe für jeden Song oder Podcast. Sie können sogar das im Lieferumfang enthaltene Audio-Kabel verwenden, um High Resolution Audio von Ihrem bevorzugten Streaming-Dienst zu genießen. Wenn Sie den Kopfhörer nicht verwenden, können Sie ihn im Etui sicher aufbewahren.
Sehen Sie sich einen Film auf Ihrem Tablet an oder nehmen Sie einen Anruf auf Ihrem Telefon entgegen. Dank der Bluetooth-Multipoint-Konnektivität können Sie bis zu zwei Smart-Geräte gleichzeitig mit diesem Kopfhörer verbinden und bei Bedarf zwischen ihnen wechseln!
4.2
von 5
5
Bewertungen
Ulrik65
15/02/2024
Deutschland
Verifizierter Käufer
Tah8507BK
Jedem würde ich es empfehlen der Interesse daran hat.
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst
Date of Use 2023-01-15
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Kabelloser Over-Ear-Kopfhörer verfasst
Date of Use 2023-01-15
bradern
23/02/2024
Nederland
Goed geluid en handige afneembare microfoon
Ik gebruik deze koptelefoon tijdens het thuiswerken. Hij heeft goede noise cancelling en kan dus ongestoord muziek luisteren of in vergaderingen verstaanbaar zijn. De afneembare microfoon is handig zodat je hem ook zonder kan gebruiken.
Vorteile
Geluidskwaliteit, zitten goed, goed geluid, afneembare microfoon
Nachteile
vrij groot maar zit goed
Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor verfasst
Date of Use 2023-01-23
Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Draadloze koptelefoon voor over het oor verfasst
Date of Use 2023-01-23
Y128
10/08/2023
Italia
Buono
Le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione di fascia alta nel panorama degli auricolari wireless, offrendo una combinazione raffinata di design, prestazioni audio e funzionalità avanzate. Il design delle cuffie è elegante e moderno, con una costruzione solida e materiali di alta qualità. Le cuffie over-ear offrono un'ottima vestibilità, avvolgendo comodamente le orecchie e isolando efficacemente dai rumori esterni. Questo contribuisce a creare un'esperienza d'ascolto immersiva e priva di distrazioni. La qualità audio delle TAH8507BK/00 è eccezionale, con un suono ricco e bilanciato che copre una vasta gamma di frequenze. I bassi sono profondi e potenti, i medi sono chiari e i dettagli degli alti sono ben definiti. Questo si traduce in un'esperienza d'ascolto coinvolgente e piacevole, adatta sia alla musica che alla fruizione di contenuti multimediali. Le funzionalità wireless, tra cui la connettività Bluetooth e la tecnologia di cancellazione attiva del rumore (ANC), aggiungono un ulteriore valore a queste cuffie. La connettività Bluetooth offre la libertà di muoversi senza fili e il supporto per la cancellazione attiva del rumore contribuisce a creare un ambiente di ascolto immersivo, isolando efficacemente dai rumori circostanti. L'autonomia della batteria è notevole, consentendo diverse ore di riproduzione continua con ANC attivo. La presenza di controlli intuitivi sulle cuffie stesse offre un facile accesso alle funzioni di riproduzione, pausa, regolazione del volume e risposta alle chiamate senza dover utilizzare il dispositivo collegato. Un punto di considerazione potrebbe essere il prezzo delle cuffie, che riflette le loro prestazioni e caratteristiche premium. Tuttavia, se si è disposti a investire in un'esperienza d'ascolto di alta qualità e senza compromessi, le TAH8507BK/00 rappresentano un'opzione eccellente. In sintesi, le cuffie over-ear wireless TAH8507BK/00 si distinguono per il loro design elegante, la qualità audio superiore e le funzionalità avanzate come la cancellazione attiva del rumore. Se sei alla ricerca di un'esperienza d'ascolto premium e desideri godere di un suono coinvolgente e isolato, queste cuffie potrebbero soddisfare pienamente le tue aspettative.
Vorteile
Audio molto buono
Nachteile
Ricarica
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Cuffie over ear wireless verfasst
Date of Use 2022-07-10
Ja, ich empfehle dieses Produkt
Diese Bewertung wurde für TAH8507BK Cuffie over ear wireless verfasst
Date of Use 2022-07-10
Die Akkulaufzeit bzw. Wiedergabezeit ist ein ungefährer Wert und kann je nach Anwendung variieren.