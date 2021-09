Flach und kompakt zusammenklappbar. Einfache Aufbewahrung

Diese kabellosen On-Ear-Kopfhörer für Kinder verfügen über ein cleveres Design, das sich in zwei Richtungen zusammenklappen lässt. Sie können sie flach zusammenklappen und ganz einfach in einer Schublade verstauen. Oder Sie klappen sie flach und nach innen zusammen und erhalten ein kompaktes Bündel, das in Jacken- und Schultaschen passt.