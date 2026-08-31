Ultrawinzig kleine Ohrhörer. Besonders bequemer Sitz

Unsere bislang kleinsten True-Wireless-Ohrhörer überzeugen mit einem unauffälligen Design, das hervorragend sitzt und sich auch dann angenehm anfühlt, wenn Sie sie den ganzen Tag tragen. Die Ohrhörer sitzen in der Ohrmuschel, sodass kein Ohrpassstück in Ihren Gehörgang eindringt: Wenn Sie etwas mehr Halt benötigen, stehen drei Größen von Silikonhüllen (inklusive) zur Auswahl.