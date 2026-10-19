Philips Support Die Düse an meinem Philips Sonicare AirFloss lässt sich nicht abziehen oder fällt leicht ab.

Wenn Sie die Düse Ihres Philips Sonicare AirFloss nicht vom Handstück abnehmen können oder diese leicht abfällt, finden Sie nachstehend Lösungen zur Behebung dieses Problems.

Düse lässt sich nicht abziehen. Wenn sich die Düse nur schwer vom AirFloss-Handstück abziehen lässt, dürfen Sie die Düse beim Abziehen auf keinen Fall drehen oder biegen.



Nachfolgend finden Sie einige einfache Schritte zur richtigen Vorgehensweise:



1. Halten Sie die Düse/Düsenspitze fest. Für mehr Halt können Sie ein Papier- oder anderes Tuch verwenden.

2. Ziehen Sie die Düse/Düsenspitze gerade nach oben vom Handstück ab.

3. Wenn Sie die Düse erfolgreich entfernt haben, stecken Sie sie erneut auf und entfernen Sie sie noch einige Male.



Hinweis: Stellen Sie sicher, dass Sie die richtige Düse verwenden. Düse fällt leicht ab. Wenn Ihre Philips Sonicare AirFloss-Düse leicht abfällt, sollten Sie überprüfen, ob Sie die richtige Düse verwenden, da die Düsen des AirFloss Ultra nicht mit anderen Düsen kompatibel ist.



Sehen Sie sich das Video unten an, um weitere Informationen zu erhalten.



Haben die oben genannten Lösungen das Problem nicht gelöst? Um weitere Hilfe zu erhalten, wenden Sie sich bitte an uns.