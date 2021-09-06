Der Philips Hairstyler lässt sich nicht einschalten
Bei Problemen beim Einschalten Ihres Philips Hairstyler helfen Ihnen möglicherweise die nachfolgenden Tipps zur Fehlerbehebung weiter.
Vergewissern Sie sich, dass Ihr Hairstyler an eine funktionierende Steckdose angeschlossen ist, bevor Sie ihn einschalten. Um zu überprüfen, ob die Steckdose funktioniert, können Sie ein anderes Gerät daran anschließen und testen, ob es funktioniert.
Stellen Sie sicher, dass die Spannung der Steckdose für Ihren Hairstyler die richtige ist. Um mehr darüber zu erfahren, ob die Spannung für Ihr Gerät geeignet ist, sehen Sie bitte im Benutzerhandbuch nach.
Wenn sich Ihr Hairstyler immer noch nicht einschaltet, könnte es sein, dass das Kabel beschädigt ist. Wenn dies der Fall ist, wenden Sie sich bitte an uns, um weitere Hilfe zu erhalten.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:BHD341/30 , BHD300/10 , BHD351/10 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›