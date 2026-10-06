Es fließt kein Wasser aus dem Behälter meiner Philips Espressomaschine

Wenn eingeschlossene Luft die Wasserversorgung blockiert, können Sie die folgenden Schritte ausführen, um das Problem zu beheben:

1. Schalten Sie die Maschine aus.

2. Entleeren Sie den Wasserbehälter, und nehmen Sie den AquaClean Filter bzw. den Wasserfilter einer anderen Marke heraus.

3. Füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser, und setzen Sie ihn wieder ein.

4. Schalten Sie die Maschine wieder ein. Wenn die Maschine aufgeheizt ist, geben Sie 2–3 Tassen heißes Wasser aus.



Wenn Sie einen AquaClean Wasserfilter verwenden, befolgen Sie diese zusätzlichen Schritte, um sicherzustellen, dass der Filter vorbereitet und korrekt installiert ist:

1. Schütteln Sie den AquaClean Wasserfilter 5 Sekunden lang.

2. Tauchen Sie den Filter kopfüber in eine Schüssel mit Wasser, bis keine Luftblasen mehr aufsteigen.

3. Setzen Sie den Filter wieder in den Wasserbehälter ein, und füllen Sie den Wasserbehälter mit Wasser.

4. Schalten Sie die Maschine aus und wieder ein.

5. Wählen Sie "Heißes Wasser" aus und lassen Sie 2–3 Tassen heißes Wasser ab.



Hinweis: Ersetzen Sie den AquaClean Filter, wenn Sie ihn bereits länger als drei Monate verwenden. Dieser Filter ist möglicherweise verstopft, wenn er länger als diesen Zeitraum verwendet wurde.