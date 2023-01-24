Philips Support Der Mahlgrad bei der Philips Espressomaschine lässt sich nicht ändern

Befolgen Sie die Schritte, und sehen Sie sich auch das Video unten an, um die Mahlgradeinstellung Ihrer Philips Espressomaschine anzupassen.

So ändern Sie den Mahlgrad Der Mahlgrad kann nur während des Mahlens der Kaffeebohnen eingestellt werden. Verwenden Sie den Drehregler für den Mahlgrad im Bohnenbehälter. Bei einigen Maschinen benötigen Sie möglicherweise den Reglerschlüssel (Stiel des Kaffeelöffels). Stellen Sie eine Tasse unter den Kaffeeauslauf. Bereiten Sie einen schwarzen Kaffee zu. Bei Maschinen, bei denen ein Werkzeug benötigt wird, müssen Sie den Mahlwerkreglerschlüssel auf den Regler setzen (siehe Abbildung 1). Wenn das Mahlwerk zu mahlen beginnt, drücken Sie den Regler nach unten und drehen ihn nach links oder rechts. Bei Maschinen, bei denen kein Werkzeug benötigt wird, können Sie den Regler manuell nach unten drücken und nach links oder rechts drehen (siehe Abbildung 2). Drehen Sie ihn maximal eine Stufe nach links oder nach rechts, um die Einstellung anzupassen. Die Mahlgradeinstellung der Maschine wird entweder in Zahlen oder Punkten angezeigt. Kleinerer Punkt = feinerer Mahlgrad Kleinere Zahl = feinerer Mahlgrad Bereiten Sie 2–3 Tassen Kaffee zu, um den Unterschied zu schmecken. Das interne System muss die Zeit, in der sich das Mahlwerk dreht, entsprechend anpassen, um die richtige Menge Kaffee für einen optimalen Espresso zu mahlen.