Philips Support Aus meinem Philips Rasierer läuft Wasser aus

Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach der Reinigung oder Nassrasur eine kleine Menge Wasser aus Ihrem Philips Rasierer austritt*.

Der Akku und die elektronischen Komponenten Ihres Rasierers befinden sich in einem wasserdichten Innengehäuse. Das bedeutet, dass sie vor Wasser geschützt sind, das während der routinemäßigen Verwendung in den Griff des Rasierers gelangen könnte.

* Hinweis: Diese Informationen gelten nur für waschbare oder wasserdichte Rasierer. Wenn Ihr Rasierer nicht wasserdicht ist, stellen Sie sicher, dass er trocken bleibt. Um herauszufinden, ob Ihr Rasierer wasserdicht ist, lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung (auch online verfügbar).

Brauchen Sie Unterstützung mit Ihrem Rasierer? Wenn Sie weitere Unterstützung für Ihren Philips Rasierer benötigen, wenden Sie sich bitte an uns.