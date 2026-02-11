Mein Philips Epilierer lädt nicht

Einige Philips Epilierer funktionieren nur im Netzbetrieb, andere sind kabellos und müssen vor dem Gebrauch aufgeladen werden. Sehen Sie auf der Verpackung oder in der Bedienungsanleitung nach, um festzustellen, welche Variante Sie besitzen.

Bei einem kabelgebunden Epilierer stecken Sie ihn in eine Steckdose und versuchen Sie noch einmal, ihn einzuschalten.