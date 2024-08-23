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Meine Sonicare Zahnbürste vibriert zu stark

Wenn die nachstehenden Anweisungen nicht helfen, kontaktieren Sie uns oder klicken Sie hier, um eine Online-Garantieanfrage zu stellen, damit wir Sie bei einem Ersatzgerät unterstützen können.  Alle Sonicare Zahnbürsten und Zahnzwischenraumreiniger umfassen eine 2-Jahres-Garantie.

Sonicare Zahnbürsten reinigen Ihre Zähne mithilfe von starken Vibrationen. Ist dies Ihre erste elektrische Zahnbürste, kann es eine Weile dauern, bis Sie sich an die Vibrationen gewöhnt haben. Probieren Sie einige der folgenden Tipps aus!

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: HX3689/43 , HX3689/44 , HX7106/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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