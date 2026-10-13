Mein Philips Groomer/Haarschneider macht ungewöhnliche Geräusche

Der Groomer muss regelmäßig gereinigt werden, um ordnungsgemäß zu funktionieren. Haare oder Schmutz können im Gerät stecken bleiben und die Leistung beeinträchtigen.



Vor der Reinigung Ihres Groomers müssen Sie herausfinden, ob er nass gereinigt werden darf oder nur für die trockene Reinigung geeignet ist.



Abwaschbare Groomer

Diese sind mit einem aufgedruckten Wasserhahn- oder Duschsymbol versehen. Um diese Geräte zu reinigen, müssen die Aufsätze und die Schneideeinheit abgenommen und der darunterliegende Bereich mit Wasser gereinigt werden.

Verwenden Sie keine Seifen oder Reinigungsmittel, da diese das Schutzfett auf der Schneideeinheit entfernen und die Leistung dadurch beeinträchtigt werden kann. Waschen und trocknen Sie die Aufsätze separat, bevor Sie sie wieder am Groomer anbringen.



Nicht abwaschbare Groomer

Diese Geräte sind mit einem durchkreuzten Wasserhahnsymbol versehen. Diese Geräte können nicht mit Wasser gereinigt werden. Wenn Sie die Aufsätze entfernen, reinigen Sie den darunterliegenden Bereich mit der im Lieferumfang enthaltenen kleinen Bürste oder verwenden Sie ein Wattestäbchen.



Nicht waschbare Groomer mit abwaschbaren Aufsätzen

Einige Philips Trimmer sind nicht abwaschbar. Die Aufsätze können jedoch gereinigt werden. Nehmen Sie die Aufsätze vom Gerät ab, um diese zu reinigen. Vergewissern Sie sich, dass die Aufsätze vollständig trocken sind, bevor Sie sie wieder auf den Groomer setzen.

Sehen Sie sich das folgende Anleitungsvideo an, um zu erfahren, wie Sie solche Geräte reinigen.



Weitere detaillierte Anweisungen speziell für Ihr Modell finden Sie in der Bedienungsanleitung.