Haar verfängt sich im heißen Bürstenkopf des Philips Multistyler

Wenn Sie Ihr Haar mit dem heißen Bürstenkopf des Philips Hairstyler stylen, drehen Sie die Bürste nur in eine Richtung. Halten Sie ihn 10 bis 15 Sekunden lang in Position, um das beste Ergebnis zu erzielen.

Wenn Sie den Ratschlag oben befolgt haben, sich Ihre Haare aber weiterhin im heißen Bürstenkopf des Multistyler verfangen, wenden Sie sich bitte an uns. Wir helfen Ihnen gerne weiter.