Folgen Sie den nachstehenden Anweisungen, oder schauen Sie sich das Video an, um zu erfahren, wie Sie den Garvorgang mit dem Airfryer starten und die Warmhaltefunktion verwenden:



Starten des Garvorgangs:



1. Stecken Sie den Stecker des Philips Airfryer in die Steckdose.



2. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter.



3. Drehen Sie zum Ändern der Voreinstellung den QuickControl-Regler (an der Vorderseite des Geräts) auf die gewünschte Einstellung. Drücken Sie den QuickControl-Regler, um die ausgewählte Voreinstellung oder die manuelle Funktion zu bestätigen. Die Anzeige für die Garzeit blinkt auf dem Bildschirm.



4. Drehen Sie zum Ändern der Garzeit den QuickControl-Regler Ihres Airfryer auf die gewünschte Einstellung. Drücken Sie den QuickControl-Regler, um die ausgewählte Garzeit zu bestätigen. Wählen Sie die Zeit entsprechend der Tabelle zu den Voreinstellungen in Ihrem Rezeptbuch oder in der Betriebsanleitung aus. Diese finden Sie unter "Manuals and documentation" (Handbücher und Dokumentation) auf der Support-Website.



Hinweis: Wenn Sie die manuelle Voreinstellung wählen, können Sie zunächst die Temperatur auswählen.



5. Der Garvorgang beginnt, sobald die Garzeiteinstellung bestätigt wurde.



Verwendung der Warmhaltefunktion:



Der Warmhaltemodus ist dazu gedacht, Ihr Gericht direkt nach der Zubereitung im Airfryer warm zu halten. Aufgrund der niedrigen Temperatur eignet sich diese Funktion nicht zum Aufwärmen.



Im Warmhaltemodus werden der Lüfter und das Heizelement im Inneren des Geräts gelegentlich eingeschaltet. Dadurch wird Ihr Essen nach Ablauf der Garzeit bis zu 30 Minuten lang warmgehalten.



Sie können sich auch das folgende Video ansehen: