Mein Philips AquaTrio Staubsauger erzeugt laute oder ungewöhnliche Geräusche
Falls Ihr Philips AquaTrio Staubsauger laute oder ungewöhnliche Geräusche macht, gibt es einige mögliche Ursachen. Zu jedem Modell erfahren Sie unten, wie Sie dieses Problem beheben können.
1. Wenn Sie das Gerät nach hinten ziehen (siehe Abb. A), um mit der Reinigung zu beginnen, hören Sie ein lautes Klickgeräusch. Dies ist ein normales Verhalten des Geräts, und Sie müssen sich keine Gedanken darüber machen.
2. Haare oder andere Objekte können sich um die Mikrofaserbürsten verfangen. Prüfen Sie die Mikrofaserbürsten auf Objekte und entfernen Sie sie (siehe Abb. B).
Schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie die Mikrofaserbürsten, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn die Bürsten schwer zu entfernen sind, können Sie sie mit dem Griff der Reinigungsbürsten entriegeln.
Entfernen Sie verfangene Haare oder andere Objekte mit den Fingern oder führen Sie die Klinge einer Schere durch die Rille in der Bürstenrolle, um Haare und Fäden zu zerschneiden, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die AUTO-Reinigungs- und Aufbewahrungsstation auf einer ebenen Fläche steht und dass sich die AquaSpin-Düse in der Mitte des Tabletts befindet.
Sehen Sie sich unser Video unten an, um Schritt-für-Schritt-Anweisungen zum Entfernen der Mikrofaserbürsten aus dem Gerät zu erhalten.
Wenn Sie alle Punkte oben überprüft haben und Ihr Staubsauger weiterhin Geräusche erzeugt, liegt möglicherweise ein technischer Defekt vor. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall.
Wenn Ihr Philips AquaTrio 9000 Staubsauger laute oder ungewöhnliche Geräusche erzeugt, gibt es einige mögliche Ursachen:
Staubsauger nur mit Saugfunktion Es können sich Haare oder andere Objekte um die Bürstenrolle gewickelt haben Überprüfen Sie die Bürstenrolle auf blockierende Objekte und entfernen Sie sie (siehe Abbildung a) 1. Ziehen Sie den Verriegelungshebel an der Seite der LED-Düse (1) nach unten und schieben Sie die Bürstenrolle aus der LED-Düse (2). 2. Sie können verfangene Haare oder Fäden aus der Bürstenrolle entfernen, indem Sie die Bürstenrolle mit einer Hand nach unten schieben oder die Klinge einer Schere durch die Rille in der Bürstenrolle bewegen, um Haare und Fäden zu zerschneiden, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben. 3. Schieben Sie die Bürstenrolle wieder in die LED-Düse (1) und drücken Sie den Verriegelungshebel nach oben, um die Bürstenrolle in der LED-Düse zu verriegeln (Sie hören ein Klickgeräusch).
Objekte blockieren den Zyklon Prüfen Sie den Zyklon auf blockierende Objekte und entfernen Sie diese (siehe Bild b) 1. Drehen Sie den Zyklon im Uhrzeigersinn (1), und entfernen Sie ihn aus dem Staubbehälter (2). 2. Entfernen Sie Haare oder Schmutz, der sich im und unter dem Zyklon verfangen hat. 3. Setzen Sie den Zyklon (1) wieder ein, und drehen Sie ihn gegen den Uhrzeigersinn (2), um ihn wieder im Staubbehälter zu befestigen. Achtung: Stellen Sie sicher, dass der Zyklon beim Einsetzen vollständig festgezogen ist. Drehen Sie den Zyklon, bis er sich nicht mehr weiter drehen kann und vollständig gesichert ist.
Wenn Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben und Ihr Staubsauger weiterhin ein Geräusch erzeugt, liegt es möglicherweise an einer technischen Fehlfunktion. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall.
Saug- und Wischfunktion Es können sich Haare oder andere Objekte um die Mikrofaserbürste gewickelt haben. Überprüfen Sie die Mikrofaserbürsten auf blockierende Objekte und entfernen Sie sie (siehe Abbildung c). 1. Schalten Sie das Gerät aus, und entfernen Sie die Mikrofaserbürsten, indem Sie sie gegen den Uhrzeigersinn drehen. Wenn die Bürsten schwer zu entfernen sind, können Sie sie mit dem Griff der Reinigungsbürsten entriegeln. 2. Entfernen Sie verfangene Haare oder andere Objekte mit den Fingern oder führen Sie die Klinge einer Schere durch die Rille in der Bürstenrolle, um Haare und Fäden zu zerschneiden, die sich um die Bürstenrolle gewickelt haben.
Hinweis: Stellen Sie sicher, dass die AUTOCLEAN- und Aufbewahrungsstation auf einer ebenen Fläche und die AquaSpin Düse in der Mitte des Tabletts platziert sind
Wenn Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben und Ihr Staubsauger weiterhin ein Geräusch erzeugt, liegt es möglicherweise an einer technischen Fehlfunktion. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall.
Falls Ihr Philips AquaTrio (Pro) Staubsauger laute oder ungewöhnliche Geräusche erzeugt, gibt es einige mögliche Ursachen. Hier erfahren Sie, wie Sie dieses Problem beheben können.
Der leistungsstarke AquaTrio (Pro) Motor läuft Da Ihr Philips AquaTrio (Pro) Staubsaugers mit einem sehr leistungsstarken Motor ausgestattet ist, ist er lauter als andere Staubsauger.
Ein Gegenstand steckt in der Düse Ihr Staubsauger hat möglicherweise einen Gegenstand aufgenommen (z. B. einen kleinen Stein), der in der Düse eingeschlossen ist und ein Klappern verursacht. Öffnen Sie den Deckel der Düse, und entfernen Sie das eingeklemmte Objekt.
Die Bürsten sind abgenutzt Wenn die Bürsten Ihres AquaTrio (Pro) abgenutzt sind, erzeugt Ihr Staubsauger möglicherweise ein lauteres Geräusch als zuvor. Ersetzen Sie in diesem Fall die Bürsten. Hinweis: Die Bürsten Ihres AquaTrio (Pro) sollten alle 6 Monate ausgetauscht werden.
Es liegt eine technische Störung vor Wenn Sie alle oben genannten Punkte überprüft haben und Ihr Staubsauger weiterhin ein Geräusch erzeugt, liegt möglicherweise eine technische Störung vor. Kontaktieren Sie uns in diesem Fall.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:XW7110/01 , XW9383/01R1 , XW9383/01 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›