Der Philips Avent Natural oder Natural Response Sauger fällt ein

Im Vorgängerdesign des Natural Saugers befindet sich das Anti-colic-Ventil unter einer der Zahlen, die auf der Unterseite des Saugers aufgedruckt ist. Natural Sauger verfügen über drei Nummern an den Seiten, und die neuen Natural Response Sauger haben nur eine.



Reinigen Sie die Sauger regelmäßig, um Verstopfungen im Anti-colic-Ventil zu vermeiden. Halten Sie den Sauger unter das Ventil, und ziehen Sie fest an der Spitze, bis Sie die Ventilöffnung sehen.



Falls der Sauger während des Stillens einfällt, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen:

Ziehen Sie den Sauger mit sauberen Fingern oder einer Zange aus der Flasche. Entnehmen Sie das Anti-colic-Ventil, das sich unter einer der Nummern auf der Basis des Saugers befindet. Ziehen Sie den Sauger zur Seite, und stellen Sie sicher, dass das Ventil oben ist, während Sie den Sauger zur Seite ziehen. Ziehen Sie, bis sich das Ventil öffnet. Sobald es geöffnet ist, fahren Sie mit dem Füttern fort.