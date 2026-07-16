Der Philips Avent Natural oder Natural Response Sauger fällt ein
Wenn Sie einen eingeschlupften Sauger haben oder der Sauger in die Flasche gebogen ist, kann das Anti-colic-Ventil blockiert werden oder verkleben. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen und Schritte zur Lösung dieses Problems. Überprüfen Sie zuerst, welchen Saugertyp Sie haben: Natural oder Natural Response.
Der neue Natural Response Sauger ist an folgenden Merkmalen erkennbar:
Schlitz an der Spitze des Saugers anstelle eines Lochs,
Wirbeldesign um die "Blütenblätter",
graues PHILIPS AVENT Logo auf der Flasche.
Um zu überprüfen, ob Sie das Originaldesign, den Natural Sauger oder einen neuen Natural Response Sauger haben, sehen Sie sich bitte die Abbildung unten an.
Im Vorgängerdesign des Natural Saugers befindet sich das Anti-colic-Ventil unter einer der Zahlen, die auf der Unterseite des Saugers aufgedruckt ist. Natural Sauger verfügen über drei Nummern an den Seiten, und die neuen Natural Response Sauger haben nur eine.
Reinigen Sie die Sauger regelmäßig, um Verstopfungen im Anti-colic-Ventil zu vermeiden. Halten Sie den Sauger unter das Ventil, und ziehen Sie fest an der Spitze, bis Sie die Ventilöffnung sehen.
Falls der Sauger während des Stillens einfällt, befolgen Sie die folgenden Schritte, um das Problem zu lösen:
Ziehen Sie den Sauger mit sauberen Fingern oder einer Zange aus der Flasche.
Entnehmen Sie das Anti-colic-Ventil, das sich unter einer der Nummern auf der Basis des Saugers befindet.
Ziehen Sie den Sauger zur Seite, und stellen Sie sicher, dass das Ventil oben ist, während Sie den Sauger zur Seite ziehen. Ziehen Sie, bis sich das Ventil öffnet.
Sobald es geöffnet ist, fahren Sie mit dem Füttern fort.
Im neuen Natural Response Sauger befindet sich das Anti-colic-Ventil gegenüber der Nummer, die auf der Unterseite des Saugers aufgedruckt ist. Reinigen Sie die Sauger regelmäßig, um Verstopfungen im Anti-colic-Ventil zu vermeiden. Massieren Sie das Ventil sanft zwischen Ihren sauberen Fingern, um es wieder zu öffnen. Ziehen Sie nicht zu fest an der Saugerspitze, um einen Bruch zu vermeiden.
Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle:SCY903/71 , SCD838/13 , SCD838/12 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen ›