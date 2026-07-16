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Der Philips Avent Natural oder Natural Response Sauger fällt ein

Wenn Sie einen eingeschlupften Sauger haben oder der Sauger in die Flasche gebogen ist, kann das Anti-colic-Ventil blockiert werden oder verkleben. Im Folgenden finden Sie weitere Informationen und Schritte zur Lösung dieses Problems.
Überprüfen Sie zuerst, welchen Saugertyp Sie haben: Natural oder Natural Response.
 

Philips Avent Sauger richten und einschlupfen

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCY903/71 , SCD838/13 , SCD838/12 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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