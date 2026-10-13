Mein Philips Rasierer macht laute Geräusche

Jeder Scherkopf besteht aus einer Schneideeinheit und einer Schutzvorrichtung mit einem Haltering, um eine Befestigung in der Schereinheit zu ermöglichen (auch bekannt als Scherkopfhalter). Jede Schneideeinheit bildet eine Einheit mit ihrer entsprechenden Schutzvorrichtung. Versuchen Sie daher immer, jede Schneideeinheit nach der Reinigung wieder in die dazugehörige Schutzvorrichtung einzusetzen. Setzen Sie die Schneideeinheit mit den Klingen nach unten in die Schutzvorrichtung ein.



Wenn Sie den Scherkopf über einen Scherkopfhalter in der Schereinheit anbringen möchten, stellen Sie sicher, dass dieser fest eingerastet ist. Wenn der Scherkopfhalter ordnungsgemäß angebracht ist, sollte er sich nicht anheben, wenn Sie ihn von der Schereinheit entfernen möchten.



Wenn Ihr Rasierermodell über Scherköpfe verfügt, die in den Scherkopfhalter geschoben werden müssen, bevor sie in die Schereinheit eingesetzt werden: Stellen Sie sicher, dass sich die Vorsprünge an den Scherköpfen genau an den Aussparungen des Scherkopfhalters ausgerichtet sind (siehe Abbildung unten).



Detaillierte Anweisungen zum Entfernen und Einsetzen der Scherköpfe finden Sie im Benutzerhandbuch, das im Lieferumfang Ihres Produkts enthalten ist.