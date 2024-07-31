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Ich kann meine Geräte und die Philips Avent Baby Monitor+ App nicht einrichten

Wenn Sie Ihr vernetztes Philips Avent Babyphone und die Philips Avent Baby Monitor+ App nicht einrichten können, können Sie womöglich in den folgenden Tipps zur Fehlerbehebung eine Lösung finden.

Die Informationen auf dieser Seite gelten für die folgenden Modelle: SCD974/26 , SCD951/26 , SCD953/26 . Klicken Sie hier, um weitere Produktnummern anzuzeigen  ›

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