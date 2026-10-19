Der Kaffee aus meiner Saeco Espressomaschine ist wässrig

Öffnen Sie den Deckel des Behälters für gemahlenen Kaffee, und überprüfen Sie, ob er mit Kaffeepulver verstopft ist. Wenn dies der Fall ist, können Sie die Verstopfung in diesem Bereich lösen, indem Sie die folgenden Schritte befolgen:

1. Schalten Sie die Maschine aus und warten Sie, bis sie vollständig ausgeschaltet ist

2. Entfernen Sie die Brühgruppe aus der Maschine.

3. Öffnen Sie den Deckel des Behälters für gemahlenen Kaffee, und führen Sie den Löffelstiel ein.

4. Bewegen Sie den Griff nach oben und unten, bis der verstopfte gemahlene Kaffee nach unten fällt. Wenn das Problem mit diesen Lösungen nicht behoben werden konnte, wenden Sie sich an uns, um weitere Unterstützung zu erhalten.

